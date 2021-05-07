شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن وحدة دعم المصدرين والمنتجين بالجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، قرارًا بإنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعامل الإيجابى الفورى المباشر مع أى تحديات بالمنافذ الجمركية، فما هى وحدة المصدرين والمنتجين؟

س. ما هى وحدة دعم المصدرين والمنتجين؟

ج. تعمل الوحدة المركزية لدعم المصدرين والمنتجين على بحث ودراسة الشكاوى المقدمة حول المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية، والتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية.

س. ما هى أهمية هذه الوحدة ولمن تتبع؟

ج. تتبع هذه الوحدة رئيس مصلحة الجمارك مباشرة، وتهدف إلى توحيد الجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بما يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا.

س. ما هى اختصاصات هذه الوحدة؟

ج. تختص هذه الوحدة بالمتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل التى تُواجه المصدرين والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكراراها مستقبلًا، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يُحقق أهداف الوحدة.