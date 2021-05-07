شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 7-5-2021.. أول اجتماع للمجلس القومى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 7-5-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها عقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وإصدار قرارًا بإنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك تخضع لإشرافه المباشر، بالتعامل الإيجابى الفورى المباشر مع أى تحديات بالمنافذ الجمركية، وتبسيط ومیكنة الإجراءات.



هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور "القومى للأجور" يبحث إقرار العلاوة الدورية والحد الأدنى للقطاع الخاص قبل نهاية مايوعقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومنظمات الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين . "القومى للأجور" يبحث إقرار العلاوة الدورية والحد الأدنى للقطاع الخاص قبل نهاية مايوعقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومنظمات الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين .

وبحث اجتماع المجلس إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة الى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التى تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض علي المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.

إنشاء وحدة دعم المصدرين والمنتجين بالجمارك لحل مشاكلهم وتذليل العقباتأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على مواصلة مساندة وتحفيز القطاع التصديرى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، التى تُسهم فى تعزيز النمو وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد فى استمرار دوران عجلة الإنتاج، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والحفاظ على العمالة، فى إطار النهج المرن الذى اتبعته الحكومة فى إدارة أزمة إنشاء وحدة دعم المصدرين والمنتجين بالجمارك لحل مشاكلهم وتذليل العقباتأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على مواصلة مساندة وتحفيز القطاع التصديرى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، التى تُسهم فى تعزيز النمو وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد فى استمرار دوران عجلة الإنتاج، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والحفاظ على العمالة، فى إطار النهج المرن الذى اتبعته الحكومة فى إدارة أزمة كورونا ، مستهدفة تحقيق التوازن بين حماية سلامة المواطنين، وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، قرارًا بإنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك تخضع لإشرافه المباشر؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعامل الإيجابى الفورى المباشر مع أى تحديات بالمنافذ الجمركية، وتبسيط ومیكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة استيداء حقوق الخزانة العامة الدولة، ومساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا.



ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% خلال 3 جلساتارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10588.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 2130.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.57% مغلقًا عند مستوى 3050.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.75% مغلقًا عند مستوى 12800.29 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1239.63 نقطة. ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% خلال 3 جلساتارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10588.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 2130.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.57% مغلقًا عند مستوى 3050.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.75% مغلقًا عند مستوى 12800.29 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1239.63 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 8.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 658.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 338.8 مليار جنيه إلى 342.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.9 مليار جنيه إلى 109.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.



نائب وزير السياحة تتلقى تطعيم لقاح فيروس كورونا نائب وزير السياحة: الانتهاء من تطعيم العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء قريبًاأجرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، خلال زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ، عددًا من الجولات التفقدية لمتابعة سير عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد، وتفقدت عدد من مراكز التطعيم المؤقتة الموجودة بالفنادق والمخصصة لتطعيم العاملين بقطاع السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت السياحية والفندقية للتأكد من مدي جاهزيتها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي. نائب وزير السياحة: الانتهاء من تطعيم العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء قريبًاأجرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، خلال زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ، عددًا من الجولات التفقدية لمتابعة سير عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد، وتفقدت عدد من مراكز التطعيم المؤقتة الموجودة بالفنادق والمخصصة لتطعيم العاملين بقطاع السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت السياحية والفندقية للتأكد من مدي جاهزيتها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي.

رافقها خلال الجولة المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة والسكان، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعددًا من ممثلي مكتب الوزارة بشرم الشيخ.