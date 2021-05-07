شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: خطة لتطوير القطاع الصناعى لرفع الصادرات لـ100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ضرورة التكاتف بين المؤسسات المصرية، ووضع خطة متقاطعة مع الوزارات المعنية الأخرى من أجل زيادة الصادرات أو النفاذ إلى أسواق جديدة فى إفريقيا، حيث أن محور مهم جدا بالنسبة لمصر، مؤكدة أن هناك خطة لتطوير القطاع الصناعى فى مصر، من أجل رفع الصادرات الخارجية للبلاد إلى 100 مليار دولار.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال حوارها مع قناة سكاى نيوز، أن هذه الخطة تأتى ضمن سياسة شاملة لمراجعة أسعار الطاقة والأراضى، وتعزيز المكون المحلى فى العديد من الصناعات، لا سيما السيارات الكهربائية".

وأكدت نيفين جامع، أن مصر لديها توجه نحو تحقيق ثورة صناعية وتنمية صناعية بشكل متكامل، لافتة إلى أن زيادة الصادرات ليست مهمه وزارة التجارة والصناعة بعينها، حيث أن هناك تشابكات كثيرة مع وزارات وجهات كثيرة فى الدولة لديها هدف أساسى للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك توجه فى مصر لإنتاج السيارات الكهربائية، بالتزامن مع العمل على إنتاج السيارات التى تعمل بالغاز والطاقة النظيفة، بديلا عن استخدام البنزين والسولار، كما تتجه الدولة المصرية نحو إقامة مجمعات صناعية كبرى لخدمة أصحاب الصناعة ورجال الأعمال، من خلال توفير الإنشاءات والتكلفة الاستثمارية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء ناقش قبل أيام إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، وهو مجلس يرأسه رئيس الجمهورية ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة على عدد من الوزراء المعنيين، وعدد من القطاعات الخاصة، فى مؤشر على اهتمام الدولة بضرورة زيادة الصادرات.