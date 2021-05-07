شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي رغم صدور بيانات مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو إيجابي، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال أظهرت خسارة الاقتصاد الكندي للكثير من الوظائف في الشهر الماضي.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الاقتصاد الكندي خسر ما يقرب من 207.1 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان مقارنة بتوقعات أشارت إلى فقدان 160.5 ألف وظيفة بعد إضافة 303.1 ألف وظيفة في مارس/آذار.



وارتفع معدل البطالة في كندا إلى 8.1% في الشهر الماضي من 7.5% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر عند 7.8%.



يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة الكندية للسيطرة على فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من اللقاحات على المواطنين للوقاية من المرض.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 0.8232، وسجل أعلى سعر عند 0.8247 في حين سجل أقل سعر عند 0.8201.