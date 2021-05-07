نقص العمالة يكبح نمو الطلب على الوظائف الأمريكية في أبريل

لجأ أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى توظيف عدد أقل من المتوقع من العاملين في إبريل/ نيسان الماضي، وهو ما يعود على الأرجح لإحباطهم من نقص العمالة، مما جعل أصحاب الأعمال في ارتباك بشأن كيفية تلبية الطلب المتزايد مع عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل.

يأتي ذلك في وقت يتحسن فيه الوضع الصحي العام من أثر الجائحة ومساعدات مالية ضخمة من الحكومة.

وقالت وزارة العمل أمس الجمعة في تقريرها بشأن التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد أن كانت قد زادت 770 ألفا في مارس/ آذار الفائت.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف بنحو 978 ألفاً. (رويترز)