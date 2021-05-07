شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يستحوذون على 80.7% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 83% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.2%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 723.9 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 582.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 8.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 658.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 338.8 مليار جنيه إلى 342.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.9 مليار جنيه إلى 109.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 446.7 مليار جنيه إلى 451.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%، فيما نزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%.