نائب وزير السياحة: الانتهاء من تطعيم العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء قريبًا

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القاهرة - سامية سيد - أجرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، خلال زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ، عددًا من الجولات التفقدية لمتابعة سير عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد، وتفقدت عدد من مراكز التطعيم المؤقتة الموجودة بالفنادق والمخصصة لتطعيم العاملين بقطاع السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت السياحية والفندقية للتأكد من مدي جاهزيتها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي.

رافقها خلال الجولة المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة والسكان، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعددًا من ممثلي مكتب الوزارة بشرم الشيخ.

وأشادت نائب الوزير، بالجهد الذي تبذله الفرق الطبية في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، مشيرة إلى أن عمليات التطعيم بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تسير على قدم وساق، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والغرف الفندقية بالمحافظتين، مؤكدة على أنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في المحافظتين في القريب العاجل، خاصة في ظل اتباع الدولة المصرية لكافة الإجراءات الاحترازية، ولبث رسالة طمأنة للسائحين بأمان المقصد السياحي المصري والحفاظ علي سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.

وأثناء الزيارة تلقت نائب الوزير، اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأحد المراكز الطبية المخصصة لتطعيم العاملين بالقطاع، كما حثت العاملين بالإسراع في تلقي التطعيم حفاظا علي سلامتهم وأمان المقصد السياحي المصري.

وناقشت غادة شلبي مع نائب محافظ جنوب سيناء مدى جاهزية المنشآت السياحية والفندقية بمدينة شرم الشيخ لاستقبال الموسم السياحي الصيف، كما تفقدت بعض من هذه المنشآت للتأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة بها ومدي التزامها بضوابط السلامة الصحية المقررة.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية قامت منذ أوائل أبريل الماضي بإطلاق حملة تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد والتي بدأت بتطعيم العاملين بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.