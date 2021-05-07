شكرا لقرائتكم خبر عن "مجمعة التأمين": تأمين إجباري على أكثر من 40 ألف مركبة "زيرو" خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اخر تقرير صادر عن المجمعة للتأمين الإجباري انه تم التأمين إجباريا على 40الف و438 مركبه "زيرو"من بينها 20552 سيارة ملاكى و12الف 839 دراجه نارية و2829 أجرة دراجه نارية و2992 نقل و455 أجرة و357اتوبيس خاص و102 مقطورة و51 نصف مقطورة و81 اتوبيس سياحه و37 رحلات و24 معدة ثقيلة و15 أجرة سياحة كما اكد التقرير ان عدد المركبات الزيرو من طراز 2019 بلغت 1359 أما المركبات من طراز 2020 بلغت 5421 اما المركبات من طراز 2021 بلغت 33.547 مركبة و111 مركبات من طراز

2022

وأكد التقرير ان اجمالى المركبات التى تم التأمين عليها اجباريا وتم ترخيصها 40438 مركبه من بينها 1359 من طراز 2019 و5421 مركبه من طراز 2020 و33547 من طراز 2021 و111 مركبات من طراز 2022

ويوضح التقرير عدد السيارات الملاكى التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها نحو 20الف 552 سيارة ان 118 سيارة من طراز 2019 و399 سيارة من طراز 2020 و19الف 963 سيارة من طراز 2021 و72 سيارات من طراز 2022

بلغت عدد الدراجات النارية 12الف 839 دراجة نارية من بينها 1075 من طراز 2019 و4481 من طراز 2020 و7282 من طراز2021 ودراجه واحدة 2022

بلغت عدد الاجرة دراجة نارية فى تقرير ابريل 2829 من بينها 119 من طراز 2019 و217 من طراز 2020 و2493 من طراز 2021

بلغت عدد سيارات النقل 2992 من بينها 30 من طراز 2019 و165 من طراز 2020 و2759 من طراز 2021