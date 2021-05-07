شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة رغم بيانات الوظائف الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة رغم صدور بيانات التوظيف التي خيبت آمال الأسواق بشكل كبير.



وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.1% في الشهر الماضي من 6% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 5.8%.



واستفادت وول ستريت اليوم من انتعاش أداء القطاع التكنولوجي مع صعود أسهم شركات مثل "آبل" و"فيسبوك" و"تسلا" والتي أعلنت جميعها مؤخراً عن نتائج أعمال فصلية قوية في الربع السنوي الأول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 34668 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 125 نقطة) إلى 13757 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 4225 نقطة.