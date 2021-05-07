شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض من مستوياته القياسية رغم تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة بعد تحقيق مستويات قياسية أعلى حاجز 3000 دولار للأوقية في الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتلقى البلاديوم دعما في الآونة الأخيرة نتيجة توقعات المحللين بانخفاض المعروض العالمي من المعادن الصناعية وأبرزها النحاس والبلاتين والبلاديوم الذي تستخدمه شركات السيارات بكثافة لتقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



لكن في نفس الوقت ربما تؤثر جائحة كورونا سلبا على الطلب خاصة من الهند التي تعاني بشكل كبير من تفاقم الجائحة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 2781 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2965 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 2823.5 دولار.