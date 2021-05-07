شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الكندي يفقد أكثر من 200 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة العمل الكندية عن بيانات التوظيف في البلاد عن الشهر الماضي، وأظهرت هذه البيانات فقدان وظائف بحجم يزيد عن التوقعات، وأيضا مع ارتفاع معدل البطالة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الاقتصاد الكندي خسر ما يقرب من 207.1 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان مقارنة بتوقعات أشارت إلى فقدان 160.5 ألف وظيفة بعد إضافة 303.1 ألف وظيفة في مارس/آذار.



وارتفع معدل البطالة في كندا إلى 8.1% في الشهر الماضي من 7.5% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر عند 7.8%.