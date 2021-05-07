شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف في الشهر الماضي دون التوقعات مع ارتفاع البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن تسجيل عدد وظائف جديدة خلال الشهر الماضي لكن بأقل من المتوقع حيث ارتفعت البطالة نتيجة تراجع وتيرة التوظيف في عدد من القطاعات في الولايات المتحدة من بينها النقل والتخزين.



وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.1% في الشهر الماضي من 6% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 5.8%.



هذا، ولا تزال وتيرة التوظيف في البلاد أقل بحوالي 8.2 مليون وظيفة أو ما يعادل 5.4% مقارنة بفيراير/شباط عام 2020 أي ما قبل جائحة كورونا.