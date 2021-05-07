شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 441 مخالفة وورشة حدايد تعبئ أسطوانات أكسجين بالغربية وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط ورشة حدايد بمركز السنطة، يقوم صاحبها بتعبئة اسطوانات الأكسجين وبيعها لأغراض طبية وبحوزته 33 أسطوانة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية و التموينية على الاسواق بدائرة محافظة الغربية لضبط المخالفين و محاربة جشع التجار و مستغلى الدعم وتجار السوق السوداء وبناء على خط السير الصادر من مديرية التموين بالغربية تم القيام بحملة بناحية السنطة و الحملة مكونة من محمد الخولى كبير مفتشى التموين و السيد الحواله ومحمود برغوث المفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية.

وأسفرت نتيجة الحملة عن ضبط محل لبيع الحدايد و العدد بدون ترخيص بحوزته 33 أسطوانة أكسجين طبية بغرض تعبئتها وبيعها للأغراض الطبية لاستغلال الأزمة التى تمر بها البلاد كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تمكنت حملة من ضبط، 7.5 طن سمن مجهول المصدر ودقيق سياحى فى حملة تموينية بمركز بسيون.

و تشكلت حمله تموينيه برئاسة خالد دنيا شعيب مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين، والسيد الحواله مفتش رقابه تموينيه بمديريه التموين وخالد ذكى مفتش الرقابه التموينيه بمديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الحالة التموينية فى مركز ومدينه بسيون واسفرت الحمله عن ضبط مصنع بسكويت غير مرخص بناحية بسيون، وتم ضبط 4800 باكو بسكويت يشتبه فى عدم الصلاحية وضبط 2500 كيلو سمنه شورتنج مجهوله المصدر وبدون فواتير كما تم ضبط مصنع بسكويت بناحيه شبراتنا ببسيون وبداخله 5 طن دقيق فاخر بدون فواتير، وتم التحفظ على الكميه المضبوطه وتحرير محضر بالواقعة.

كما كلف اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اللجنة المشكلة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بشن حملات بالتنسيق على المحلات التجارية والمقاهى و المطاعم و الكافتيريات كل فى نطاقه بمشاركة رؤساء الوحدات المحله، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في.

و أسفرت الحملات خلال الأسبوع الماضى عن تحرير 341 محضر متنوع منها 171 محضر عدم ارتداء الكمامات و 86 محضر اشغال طريق و76 محضر بيئه و 7 محاضر نظافة ومحضر مخالفة الإجراءات الاحترازية.

كما تم تطهير 150 مسجد و 16 موقف سيارات سرفيس و 16 مقر للوحدات المحليه و 100 شارع و 50 مقر للمصالح الحكوميه و 50 سياره سيرفيس.

وأكد رئيس المدينة على استمرار حملات متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية مستمره بالتزامن مع أعمال التعقيم و التطهير و أن جميع هذه الأعمال تهدف للحفاظ على صحة المواطنين و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى كفر الشيخ تلقى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال فى أول يوم لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، حفاظا على صحة المواطن، عن تحرير100محضراً للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات، والتى بدأ تطبيقها بداية من مساء أمس، ضمن الخطة الشاملة للدولة فى مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ ، برئاسة اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 11 محضراً للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة ، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 25 محضراً للمخالفين بدسوق ،وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 18 محضرا للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز ،وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 13 محضرا للمخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسى من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال ، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال ، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير 5 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمى من تحرير 5 محاضر للمخالفين.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس،رئيس مجلس المدينة من تحرير 3 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 4 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال ،كما تمكنت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.