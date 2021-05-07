شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 7-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 7-5-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر،وذلك لعدم وجود تعاملات يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 51.74 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وثبت سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 18.71 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع، أما سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.74 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.95 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.95 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.83 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.96 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.02 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.