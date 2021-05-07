شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول نحو الانخفاض لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة عقب استيعاب بيانات صينية إيجابية دفعت الخام نحو الارتفاع في وقت سابق بالجلسة.



وأظهرت بيانات اقتصادية صينية صادرة اليوم أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي ارتفع إلى 56.3 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع القراءة عند 54.2 نقطة.



وحقق الميزان التجاري الصيني فائضا بنحو 277 مليار يوان بينما توقع محللون تحقيق فائض قدره 130 مليار يوان.



ويرى مراقبون أن الطلب العالمي على النفط يتعافى بشكل تدريجي، فقدارتفعت الواردات الصينية من الخام بأكثر من 7% خلال الأبعة أشهر الأولى من العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 12:23 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 12:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 64.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.2 دولار وأقل سعر عند 64.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% إلى 67.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.6 دولار وأقل سعر عند 67.6 دولار.