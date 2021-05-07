شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض رغم تراجع الدولار وقبيل تقرير الوظائف الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة رغم تراجع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.



وتشير توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف ما يقرب من مليون وظيفة (990 ألف وظيفة) خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بكن معدل البطالة ارتفع إلى 7.8% من 7.5%.



وتشير هذه البيانات القوية إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي من تداعيات جائحة كورونا لا سيما مع نجاح واشنطن في السيطرة على تفشي المرض وتوزيع عشرات الملايين من الجرعات للوقاية من المرض.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 12:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 27.325 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 27.680 دولار وأقل سعر عند 27.320 دولار.