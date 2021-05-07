شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة.



وتشير توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف ما يقرب من مليون وظيفة (990 ألف وظيفة) خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بكن معدل البطالة ارتفع إلى 7.8% من 7.5%.



وتشير هذه البيانات القوية إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي من تداعيات جائحة كورونا لا سيما مع نجاح واشنطن في السيطرة على تفشي المرض وتوزيع عشرات الملايين من الجرعات للوقاية من المرض.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 11:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 11:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% أو ما يعادل 4.20 دولار إلى 1820.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1823.5 دولار وأقل سعر عند 1813.4 دولار.