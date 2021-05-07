شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض مع ترقب تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل الترقب عن كثب في الأسواق لصدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.



وتشير توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف ما يقرب من مليون وظيفة (990 ألف وظيفة) خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بكن معدل البطالة ارتفع إلى 7.8% من 7.5%.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد كشفت عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة انخفض إلى 498 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أول تراجع أدنى مستوى 500 ألف طلب منذ بداية الجائحة، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر لمستوى 540 ألفاً.



وتشير هذه البيانات القوية إلى أن الاقتصاد الأمريطي يواصل التعافي من تداعيات جائحة كورونا لا سيما مع نجاح واشنطن في السيطرة على تفشي المرض وتوزيع عشرات الملايين من الجرعات للوقاية من المرض.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 10:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.7 نقطة.