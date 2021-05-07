شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يبدأ بالتعافي – تحليل – 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.59% بما يعادل 5.00 نقطة ويستقر على سعر 320.02 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم بعد محاولاته السابقة باكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 320.45، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 341.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد