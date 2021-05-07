شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يواصل ارتفاعه الحذر – تحليل – 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع في وقت سابق، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.00% بما يعادل 0.58 نقطة ليستقر على سعر 58.82 دولار، ليعيد السهم اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد كان قد كسره في وقت سابق، ويتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 60.40، ليستهدف مستوى الدعم 53.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه