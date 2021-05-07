الاقتصاد

إي باي يواصل ارتفاعه الحذر – تحليل – 07-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع في وقت سابق، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.00% بما يعادل 0.58 نقطة ليستقر على سعر 58.82 دولار، ليعيد السهم اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد كان قد كسره في وقت سابق، ويتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 60.40، ليستهدف مستوى الدعم 53.65.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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