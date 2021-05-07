شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سيسكو (CISCO) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المهم 52.86، محققاً مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.56% بما يعادل 1.31 نقطة ليستقر على سعر 52.44 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 52.86، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 56.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد