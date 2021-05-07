شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يعاود الارتفاع – تحليل – 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كومكاست (COMCAST CORP) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.01% بما يعادل 0.57 نقطة ليستقر على سعر 56.98 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 58.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد