شكرا لقرائتكم خبر عن التحول إلى السيارات الكهربائية يؤثر في آلاف العمال في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد «إيفو» ومقره ميونخ، إن التحول إلى السيارات الكهربائية قد يؤثر في آلاف العمال في ألمانيا خلال السنوات المقبلة.

وتوضح دراسة «إيفو»، التي تم إجراؤها نيابة عن الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، بعض التحديات المحتملة في المستقبل، حيث تحاول الحكومات التخلص التدريجي من مركبات الديزل والبنزين لمصلحة المركبات منخفضة الانبعاثات وعديمة الانبعاثات.

وفي بيان صدر بالتزامن مع إصدار التقرير، قالت المؤسسة البحثية إن ما يقدر بنحو 75 ألف عامل إنتاج في قطاع السيارات في ألمانيا سيتقاعدون بحلول منتصف هذا العقد.

وأضافت: «ولكن بحلول عام 2025، إذا انخفض إنتاج السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق إلى الحد المتوقع بموجب لوائح الانبعاثات الحالية، فإن التحول إلى المحركات الكهربائية سيؤثر في ما لا يقل عن 178000 موظف».

وأوضح «إيفو» أن هذه المجموعة ستتألف من «العمال الذين يصنعون مجموعات المنتجات التي تعتمد بشكل مباشر، أو غير مباشر، على محرك الاحتراق، حيث يعمل 137000 منهم بشكل مباشر في صناعة السيارات».

ويبدو بالفعل أن هناك تحولاً هاماً في الأفق. فالحكومة الألمانية تريد تسجيل ما بين 7 إلى 10 ملايين سيارة كهربائية في البلاد بحلول نهاية هذا العقد. وتجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 194000 في عام 2020، بزيادة ثلاثة أضعاف.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فقد تم تسجيل ما يقرب من 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة العام الماضي، وهو رقم قياسي بارتفاع بنسبة 41٪ مقارنة بعام 2019. (وكالات)