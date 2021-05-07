مطار رأس الخيمة يستقبل أولى رحلات «فلاي إيجيبت» من القاهرة

رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي عن بدء رحلات الطيران التجاري لنقل الركاب بين إمارة رأس الخيمة والعاصمة المصرية القاهرة، وذلك مع وصول أول الرحلات الجوية لــ «فلاي إيجيبت» شركة الطيران منخفضة التكلفة في شمال إفريقيا، في خطوة تعكس النمو المتسارع في حجم عمليات مطار رأس الخيمة الدولي والتطور في استراتيجيته التوسعية.

وجاء هبوط رحلة «فلاي إيجيبت» رقم «أف. إي. جي 501» (FEG501) القادمة من مطار القاهرة الدولي في مطار رأس الخيمة في 6 مايو/ أيار الجاري ليكون أول رحلة جوية مجدولة ضمن 3 رحلات جوية أسبوعية منتظمة ستسيرها الشركة، وستقدم بموجبها أفضل الأسعار للسفر مباشرة بين العاصمة المصرية وإمارة رأس الخيمة، ومن المقرر أن تبدأ «فلاي إيجيبت» أيضاً في تسيير رحلتين أسبوعياً بين محافظة سوهاج المصرية ورأس الخيمة لتتيح لـ 100 مليون نسمة في مصر إمكانية السفر مباشرة للإمارة.

وأكد متحدثان رسميان عن مطار رأس الخيمة وشركة «فلاي إيجيبت» أن الشراكة تأتي في وقت مهم للغاية، إذ تتزامن من بدء التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر الدولي الناجمة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد19».

تنوع اقتصادي

وقال م. الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات أخوية مع مصر، وهو ما يتجلى من خلال علاقتنا الثنائية المتنامية بالمجالات الاقتصادية والثقافية، ويساهم هذا الربط الجوي المباشر بين مصر وإمارة رأس الخيمة بتعزيز هذه الأنشطة المشتركة، وأما على المستوى المحلي فستسهم هذه الخدمة بدعم التنوع الاقتصادي للإمارة، وتعزيز المكانة الاستراتيجية لمطار رأس الخيمة كمركز رائد للخدمات اللوجيستي والنقل بالمنطقة».

أضاف: «قطاع السياحة بكلا البلدين سيكون الرابح الأكبر من خدمة «فلاي إيجيبت» الجديدة التي ستوفر ربطاً جوياً مباشراً يمكن لسكان إمارة رأس الخيمة من خلاله الاستمتاع بزيارة الأهرامات ومصر القديمة، ويتيح في المقابل للمسافرين في مصر الاستمتاع بالعديد من التجارب الفريدة التي تقدمها الإمارة التي تمتاز بالبيئة المتنوعة فيها، والتي جعلتها مركزاً سياحياً رائداً على مستوى المنطقة، وهو الأمر الذي يعتبر ذا أهمية خاصة لاقتصاد الامارة التي تسعى لتطوير قطاع السياحة وجذب الزوار لكونه ركيزة باستراتيجياتها للتنوع الاقتصادي».

وجهة سياحية

بدوره، قال سنجاي خانا الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: «يسرنا البدء في هذه الشراكة الاستراتيجية مع «فلاي إيجيبت»، والتي تعيد ربط إمارة رأس الخيمة بشمال إفريقيا في مرحلة ما بعد الجائحة، وهذه الخدمة ستخلق داعماً حيوياً لمسيرة النمو والتنمية في بلدين عربين مهمين، ونحن عازمون في مطار رأس الخيمة الدولي على لعب دور أساسي في إعادة تشكيل قطاع الطيران باعتباره محركاً رئيسياً للأنشطة الاقتصادية في الأوضاع الطبيعية الجديدة، وهذه الشراكة هي واحدة من اتفاقيات عدة نعتزم إبرامها لتحقيق الهدف، فنحن ملتزمون بفتح مسارات جديدة بالتزامن مع عدد من الشراكات التي سيتم الإعلان عنها في الشهرين المقبلين».

وأضاف خانا: «توفر هذه الخدمة بدائل جاذبة للمصريين الراغبين في زيارة المرافق السياحية في دولة الإمارات مع تخفيف القيود على السفر، كما أنها تساهم أيضاً في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة رئيسية في حد ذاتها، فهذه الشراكة ستعزز جهود الجهات المؤسسات الحكومية في الإمارة الرامية إلى استقطاب المزيد من الزوار وفتح مجموعة جديدة من مناطق الجذب السياحي التي تلبي تطلعات شريحة أوسع من السياح والمسافرين.»

بوابة مثالية

من جانبه، قال كريم باقي، رئيس القطاع التجاري في»فلاي إيجيبت«: يسعدنا ومن دواعي سرورنا الإعلان بأن إمارة رأس الخيمة ستشكل إضافة نوعية على قائمة وجهاتنا، ونحن على ثقة تامة بانها ستساهم في تعزيز علامتنا التجارية وفي تكريس حضورنا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وندرك تماماً بأن رأس الخيمة ستصبح البوابة المثالية لدولة الإمارات لجميع عملائنا.»

وتعد هذه الشراكة بين مطار رأس الخيمة و«فلاي إيجيبت» خطوة إضافية لتدعيم عمليات التوسع في مطار رأس الخيمة الدولي خصوصاً بعدما وقع مؤخراً العديد من الاتفاقيات مع عدد من الناقلات الجوية إما للبدء في عمليات جديدة لنقل الركاب أو لزيادة رحلاتها الحالية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة المطار كونه الأسرع نمواً على مستوى دولة الامارات حيث من المتوقع الإعلان عن مزيد من الخدمات في الأسابيع والاشهر القليلة المقبلة.

وتسيّر «فلاي إيجيبت» 3 رحلات منتظمة أسبوعياً بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار القاهرة الدولي، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيتين من وإلى محافظة سوهاج يومي الثلاثاء والجمعة.