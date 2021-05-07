شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب الصيني يرفع النحاس وخام الحديد إلى مستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار النحاس وخام الحديد، الجمعة، مستويات قياسية مدفوعة بالطلب القوي خصوصا من قبل الصين، وبضعف الدولار.

وبلغ سعر النحاس حوالى الساعة 08,45 بتوقيت غرينتش 10260,50 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن وحطم بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجل في شباط/فبراير 2011 بينما بلغ سعر خام الحديد 202,65 دولار في سابقة حسب المعطيات التي جمعها المؤشر المرجعي ستاندرد اند بورز بلاتس منذ 2008.

وقال محللون في مجموعة «دويتشه بنك» إنه «ليس هناك اي مؤشر على تراجع أسعار المواد الأولية».

انتعاش كبير

ويسجل أكبر طلب على المعدن الأحمر من الصين التي تحتاج إلى نصف إنتاج الكوكب.

وبعد العطل الرسمية في البلاد بعد الأول من أيار/مايو سجل الطلب انتعاشا كبيرا ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال جوليان هول المحلل في «ستاندرد اند بورز غلوبال بلاتس» إن «الصين استأنفت العمل وهذا ما سمح لخام الحديد بالوصول إلى مستوى تاريخي»، موضحا أن «أيار/مايو هو موسم الذروة في البناء».

وارتفعت أسعار المواد الأساسية أيضا بسبب ضعف الدولار الذي فقد أكثر من 0,5 بالمئة من قيمته مقابل سلة من العملات في الجلسات الثلاث الماضية، ما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بالعملات الأخرى.

ويستخدم النحاس بكثرة في الصناعة وخصوصا في صناعة الدوائر الكهربائية. وهو يعكس الحالة الصحية للاقتصاد العالمي.

(أ.ف.ب)