شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفرض إغلاقاً تاماً طوال أسبوع عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (تونس - أ ف ب)

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس كورونا محذراً من أن القطاع الصحي مهدد «بالانهيار».

وقال المشيشي في مؤتمر صحفي إن اقرار الإغلاق التام من 9 إلى 19 أيار/مايو هو اجراء وقائي، لافتاً إلى أن «المؤسسات الصحية ستنهار وهذا خطر نخشاه...والأطباء على وشك الانهيار النفسي».

وهذا الإجراء «للحفاظ على المنظومة الصحية وصحة المواطن الذي لم يلتزم بالإجراءات»، حسب المشيشي.

ويحظر التنقل تبعاً لذلك ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق الأسواق ودور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في المؤتمر الصحفي أن الاحتفالات والتجمعات ستمنع طيلة الأسبوع المقبل بدءاً من الأحد وأن الخروج من البيوت لن يكون مسموحاً به الا للضروريات. وأغلقت السلطات المدارس والكليّات وفرضت حظر تجول ليلياً منذ أسابيع، لكن الأزمة الصحية متواصلة.

وكانت الحكومة أقرت في عام 2020 إغلاقاً تاماً مكنها من تفادي الموجة الأولى للوباء ولم تسجل حينها سوى بضع عشرات من الوفيات.