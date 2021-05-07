شكرا لقرائتكم خبر عن 5067 مخالفة للإجراءات الاحترازية بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، عن قيام الجهات المختلفة في الإمارة بضبط 5067 مخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارة، خلال الأسبوع الماضي.

جاءت هذه المخالفات بعد تكثيف حملات التفتيش والرقابة في إطار حرص اللجنة والجهات المختلفة على التأكد من تطبيق الإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وحفاظاً على الصحة العامة.

وتضمنت المخالفات تحرير 4,210 مخالفات مالية، منها 72 مخالفة بسبب التجمعات غير المسموحة، إضافة إلى إنذار 786 منشأة تجارية وغذائية، والإغلاق الاحترازي لـ71 منشأة تجارية لمدة 14 يوماً، منها 21 محلاً لخياطة الملابس، و14 محلاً لتصليح السيارات ولوازم الزينة، و7 صالونات للحلاقة، و7 مطاعم ومحال للمواد الغذائية، و3 محال لبيع الهواتف والحواسب الآلية، ومحلان اثنان لبيع مواد البناء، و17 منشأة أخرى لأنشطة تجارية متنوعة.

وأكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات أن مكافحة «كوفيد-19» هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، والانتصار على الجائحة يتحقق بتضافر الجهود. وبينما سيستمر تكثيف حملات التفتيش، فإن اللجنة تحث الجمهور على الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات المعلنة عبر الاتصال بالرقم المجاني 2626-800، أو إرسال الرسائل النصية على الرقم 2828.