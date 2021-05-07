الإمارات ترسل طائرة تحمل 50 طنا من المواد الغذائية إلى سيراليون

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، طائرة تحمل على متنها 50 طنا من المواد الغذائية إلى جمهورية سيراليون و ذلك ضمن مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سلطان علي الحربي سفير الدولة لدى السنغال السفير غير المقيم لدى سيراليون: "أخذت دولة الإمارات على عاتقها التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في الظروف والأوقات كافة .. وتأتي هذه الطائرة ضمن العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة وقيادتها الرشيدة والذي يرتكز على التضامن خاصة خلال هذا الشهر الفضيل".

وأضاف: "أرسلت دولة الإمارات في 10 مايو من العام الماضي طائرة على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون لدعم أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز جهودهم في احتواء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وأرسلت دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم الجمعة، نحو2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو مليوني عامل في المجال الصحي. (وام)