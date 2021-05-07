أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 788 جنيها للجرام، على خلفية ارتفاع اونصة الذهب عالمياً إلى 1820 دولارا بنسبة زيادة 1.4% خلال التعاملات الفورية.

أسعار الذهب اليوم في مصر كما نشرها موقع "اليوم السابع".:

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 24 سجل 900 جنيه.

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

اونصة الذهب 1820 دولارا.

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 7 مايو إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1820.35 دولار للأونصة بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير . والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوعهذا وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1820.70 دولار بحسب رويترز

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعد البلاديوم 0.6% إلى 2962.77 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

وربحت الفضة 0.6% لتسجل 27.47 دولار للأونصة مع زيادة بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.