شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 7-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 مايو 2021 في مصر، عقب ارتفاع بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة ، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 788 جنيها للجرام، ويأتي هذا التحرك في سعر الذهب بالسوق المصري بسبب زيادة واضحة في سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1820 دولارا بنسبة ارتفاع 1.4% خلال التعاملات الفورية.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 سجل 675 جنيها، عيار 21 سجل 788 جنيها، عيار 24 سجل 900 جنيه، الجنيه الذهب 6304 جنيهات، اونصة الذهب 1820 دولارا.

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً إلي قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعد البلاديوم 0.6% إلى 2962.77 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

وربحت الفضة 0.6% لتسجل 27.47 دولار للأونصة مع زيادة بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.