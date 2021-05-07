الاقتصاد

اعرف متوسط أسعار الكحك فى الأسواق قبل عيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الكحك والبسكوت، استقرارًا فى الأسواق، وذلك مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية بغلق المحلات بداية من الساعة التاسعة مساء. 

 


يرصد الخليج 365 أسعار الأصناف المتاحة بالأسواق وأسعارها خلال هذا الموسم :-

 

الكحك السادة 75-100 جنيه 

 

الكحك الملبن 80-105 جنيهات 

 

الكحك العجمية 80 – 105 جنيهات 

 

الكحك العين جمل 110-150 جنيها 

 

الكحك الفستق 115-160 جنيها

 

البسكويت السادة 60-90 جنيها 

 

البسكويت البرتقال 70-100جنيه 

 

البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيهات

 

البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيهات 

 

الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها 

 

البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها 

 

البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها

 

البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها

 

سابليه العادى 80-100جنيه

 

السابلية المكسرات 100-140 جنيها

 

الغريبة السادة 80-110 جنيهات

 

الغريبة القرفة 80-105 جنيهات 

 

الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها


أسعار العبوات 

 

1 كجم تتراوح 80-110 جنيها

 

1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها

 

عبوة 2 كجم 150-220 جنيها

 

عبوة 4 كجم 300-500 جنيه

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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