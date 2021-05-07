شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف متوسط أسعار الكحك فى الأسواق قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الكحك والبسكوت، استقرارًا فى الأسواق، وذلك مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية بغلق المحلات بداية من الساعة التاسعة مساء.



يرصد الخليج 365 أسعار الأصناف المتاحة بالأسواق وأسعارها خلال هذا الموسم :- يرصد الخليج 365 أسعار الأصناف المتاحة بالأسواق وأسعارها خلال هذا الموسم :-

الكحك السادة 75-100 جنيه

الكحك الملبن 80-105 جنيهات

الكحك العجمية 80 – 105 جنيهات

الكحك العين جمل 110-150 جنيها

الكحك الفستق 115-160 جنيها

البسكويت السادة 60-90 جنيها

البسكويت البرتقال 70-100جنيه

البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيهات

البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيهات

الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها

البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها

البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها

البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها

سابليه العادى 80-100جنيه

السابلية المكسرات 100-140 جنيها

الغريبة السادة 80-110 جنيهات

الغريبة القرفة 80-105 جنيهات

الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها



أسعار العبوات أسعار العبوات

1 كجم تتراوح 80-110 جنيها

1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها

عبوة 2 كجم 150-220 جنيها

عبوة 4 كجم 300-500 جنيه