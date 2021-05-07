الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور..البطاطس 1.5-2.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - شهدت  أسعار الخضروات اليوم الجمعة 7-5-2021، استقرارًا بسوق العبور للجملة، وسجلت  أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو،  والملوخية تتراوح بين 3-6 جنيهات، واستقر سعر الثوم 9- 15 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو. 

 

واستقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، و سعر الكوسة بين 1.5– 4.5 جنيه للكيلو، والطماطم تتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو. 

 

بينما أسعار الباذنجان فتتراوح بين  3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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