شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور..البطاطس 1.5-2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 7-5-2021، استقرارًا بسوق العبور للجملة، وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، والملوخية تتراوح بين 3-6 جنيهات، واستقر سعر الثوم 9- 15 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، و سعر الكوسة بين 1.5– 4.5 جنيه للكيلو، والطماطم تتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.

بينما أسعار الباذنجان فتتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.