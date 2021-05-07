شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 18 سجل 675 جنيها.
عيار 21 سجل 788 جنيها.
عيار 24 سجل 900 جنيه.
الجنيه الذهب 6304 جنيهات.
اونصة الذهب 1820 دولارا.
وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1820.35 دولار للأونصة بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير . والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوعهذا وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1820.70 دولار بحسب رويترز
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعد البلاديوم 0.6% إلى 2962.77 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.
وربحت الفضة 0.6% لتسجل 27.47 دولار للأونصة مع زيادة بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.