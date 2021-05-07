شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى استقرارا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك الإسكندرية عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.61 جنيه للشراء ، 15.71 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى "cib" استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء ، 15.71 جنيه للبيع، ومستقرا فى بنك القاهرة عند 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.