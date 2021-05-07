شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع مع تحول الأنظار نحو تقرير الوظائف الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل تحول تركيز المستثمرين نحو تقرير الوظائف الأمريكي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.



وتشير توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف ما يقرب من مليون وظيفة (990 ألف وظيفة) خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بكن معدل البطالة ارتفع إلى 7.8% من 7.5%.



ويرى مراقبون أن الاقتصاد الأمريكي وعدد من الاقتصادات الأوروبية تشهد تعافيا ملحوظا في الأشهر القليلة الماضية كما يُتوقع استمرار تعافيها من تداعيات جائحة كورونا.



يأتي ذلك في ظل نجاح العديد من الدول في القارة العجوز والولايات المتحدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا من خلال قيود الإغلاق وأيضا تزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوسع نطاقا بحلول الساعة 9:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% ( نقطتين) إلى 443 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.5% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 7113 نقطة، وارتفع "داكس" الألماني بنسبة 1% (ما يعادل 158 نقطة) إلى 15354 نقطة، فيما ارتفع "كاك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 6361 نقطة.