تعرف على أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار، خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد استقرارها لمدة يومين على التوالي بدون أي تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد انخفاضه بشكل طفيف بمحلات الصاغة.

وبحسب "بوابة الوفد الإلكترونية"، فإن أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب سجل نحو 888 جنيها، مقابل 887 جنيهاً أمس.

وبلغ أعلي سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولاً نحو 776 جنيهاً مقابل777 جنيها أمس.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 665 جنيها مقابل 666 جنيها أمس، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 517 جنيهاً.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6218 جنيهاً، وأوقية الذهب نحو 27.6 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 886.9 ألف جنيها.

ويشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.