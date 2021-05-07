شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% خلال 3 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10588.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 2130.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.57% مغلقًا عند مستوى 3050.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.75% مغلقًا عند مستوى 12800.29 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1239.63 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 8.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 658.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 338.8 مليار جنيه إلى 342.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.9 مليار جنيه إلى 109.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 446.7 مليار جنيه إلى 451.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%، فيما نزل رأس المال السوقى لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.148 مليار ورقة منفذة على 103 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 17.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.509 مليار ورقة منفذة على 146 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 14.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 18.3 مليون ورقة منفذة على 1649 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 24.43% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 72.57%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 772.2 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 281.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 23.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.4 مليار جنيه، بحجم تداول 752.4 ورقة مالية منفذة من خلال 56.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.03 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 80.3 ألف عملية.

يذكر أن البورصة المصرية انعقدت 3 جلسات خلال الأسبوع الجارى، نظرًا لتعطلها يومى الأحد والاثنين بمناسبة أعياد شم النسيم.