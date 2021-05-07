شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحية تحذر أعضاءها من عدم الالتزام بمواعيد الغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة التزام كافة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بالمواعيد الجديدة للعمل، والمعلنة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 933 لسنة 2021، بإغلاق جميع المنشآت السياحية من مطاعم ومحال وكافيهات ونوادي وملاهي ليلية، من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية، والعمل فقط بعد التاسعة مساء على نشاط توصيل الطلبات، دون الجلوس بالمكان، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

وحذر رئيس الغرفة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، المنشآت من مخالفة هذا القرار، والذي حدد مدة تنفيذ هذه المواعيد الاستثنائية من يوم الخميس 6 مايو والعمل بها حتى نهاية يوم 21 مايو الجاري، مشيراً إلى أن هناك عقوبات مغلظة يتم توقيعها على المنشآت المخالفة، وفقًا للخطاب الذى تلقته الغرفة من قبل وزارة السياحة والآثار .

أشار عادل المصري، إلى أن الخطاب الذى أرسله عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت السياحية والفندقية، قد أكد على قيام الوزارة بتشكيل لجان سرية للتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من إلتزامها بمواعيد الإغلاق، وكذلك الالتزام بتطبيق كافة الضوابط والقواعد والإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فى موجته الثالثة.

وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أهمية تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021، والذي تضمن أيضاً حظر إقامة جميع الفعاليات والاحتفالات والمناسبات الفنية أو الثقافية، أو تقديم فقرة موسيقية تتطلب تواجد أعداد كبيرة من المواطنين، وكذلك إيقاف جميع تصاريح الفقرات الموسيقية المقدمة للمحال السياحية، مع استمرار غلق صالات الديسكو ومسارح المنوعات، وكذلك حظر تقديم الشيشة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المعلن عنها".

وقال عادل المصرى، إن هذه الإجراءات سوف تصب في صالح القطاع السياحي فور انتهائها، معربا عن أمله في التزام المنشآت السياحية بما ورد في خطاب الوزارة، استعدادا لانطلاقة قوية في القريب العاجل بإذن الله، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سوف تطبق في الفترة الاستثنائية من 6 إلى 21 مايو الجاري.