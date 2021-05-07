تعيين أشرف نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، تعيين أشرف محمد محمد عزت نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي لمدة عام، وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبها رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بالقرار وهنأت أشرف نجم على توليه المنصب لافته إلى جدارته لتولي المنصب، كما وجهت الشكر لمحمود منتصر العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي السابق على ماقدمه من مجهودات وخدمات طوال فترة عمله بالبنك، واستطاع القيام بفض العديد من التشابكات و تسويه عددمن المديونيات لدى الجهات الحكومية وتطبيق السياسات التي اسهمت في تحسين أوضاع بنك الاستثمار القومي ضمن برنامج التطوير وإعادة الهيكلة

أكدت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن البنك هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة المصريه لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما دفع لإنشاء بنية أساسية ضخمة فى المجالات كافة، أضافت طاقات إنتاجية هائلة بما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدى العقود الماضية.

أضافت "السعيد"، أن البنك يساهم فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسة كقطاعات الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية.

وعمل أشرف نجم عضوًا لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناه السويس وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعة بالهيئة، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعة بالشركة.

جدير بالذكر أن نجم لديه خبرة مصرفية تصل إلى 38 عاما من العمل في البنوك الرائده كالبنك المصرى الأمريكى، هونج كونج شنغهاي بنكنج كوربوراشن، والبنك المصري البريطاني، وبنك S.A.I.B.

كما عمل في قطاعات الخزانة أسواق المال والعلاقات الخارجيه لأكثر من 33 عام، وشغل منصب عضو الجمعية المصرية للمتداولين في أسواق المال وأمين الصندوق في الفترة من 2004 إلى 2016.

وحصل "نجم" على درجة الماجستير في ادا الاعمال من جامعة ليبرتي مريلاند الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الدورات المتخصصة والمتقدمة في الخزانه وأسواق المال من H.S.B.C هونج كونج، انجلترا، فضلًا عن حصوله على شهادة عضو مجلس الإدارة الفعال من البنك المركزي المصري، المعهد المصرفي في 2016.