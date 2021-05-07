شكرا لقرائتكم خبر عن طرح قطعتي أرض بنشاط رياضي وتعليمي لزيادة الخدمات بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح قطعتى أرض بنشاط رياضي وتعليمي "ناد رياضى ومدرسة" بنظام التخصيص الفوري، طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك في إطار سعي جهاز مدينة الشروق لزيادة الخدمات المُقدمة للسكان، وتوفير فرص إستثمارية تفى بطلبات المستثمرين بالمدينة.

أضاف "بشارة"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن قطعة الأرض بنشاط "ناد رياضى" تم طرحها بنظام حق الانتفاع لمدة (10) سنوات تجدد تلقائياً، وتبلغ المساحة الإجمالية (21.81) فدان بمنطقة الخدمات المستقبلية شمال الحي الأول شرق، على مدخل الإسماعيلية 2.

وأشار عبد اللطيف بشارة، إلى أن قطعة الأرض الثانية بنشاط "مدرسة" بنظام البيع، وتبلغ مساحتها (5774م2)، وتقع بمركز خدمات الحى الرابع.

وأكد رئيس الجهاز، أن جميع التفاصيل وشروط التقديم متاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يوم 15 مايو الجاري، مشيراً إلى أنه يتم توفير كافة السُبل المتاحة للمستثمرين وخلق المناخ الآمن لهم بهدف تشجيعهم على الإستثمار في المدينة، والذى له العائد في توفير العديد من الخدمات لقاطنى مدينة الشروق .