شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية جديدة ليختبر الدعم المحوري 68.05، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مستوى 67.10 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يحتاج السعر لاختراق 68.90 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 71.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد