شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط لاختبار الدعم المحوري 64.35، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بحماية المستوى المذكور، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تبقي على الفرص متاحة لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستويات 65.60 ثم 67.95 كمحطات رئيسية تالية، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 64.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.70 والمقاومة 66.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد