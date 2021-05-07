شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية جديدة ليعزز التوقعات بمواصلة الاتجاه الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 28.25 وتمتد إلى 29.00، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 26.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.80 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد