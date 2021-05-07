شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3975، والذي يمثل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو مناطق 1.4075، بينما يمثل الثبات فوق 1.3820 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3810 والمقاومة 1.3975

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد