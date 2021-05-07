شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمستوى 1.2064 ويستقر فوقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، ليكون الميل الصاعد مرجحاً بقية اليوم ما لم يتم كسر المستوى المذكور والثبات دونه من جديد، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 1.2170.

يجب الانتباه إلى أن الأسواق قد تشهد تداولات مختلطة اليوم بتأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة، مما يستوجب الحذر أثناء التداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد