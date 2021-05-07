شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1138 مبايعة بقيمة 2.36 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 486.92 مليون درهم، و1027 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.87 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 141 مبايعة بقيمة 336 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.02 مليار درهم، منها 89 رهن أراض بقيمة 282.27 مليون درهم، و267 رهن فلل وشقق بقيمة 734.15 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 92 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 91 مليون درهم.

وأما الهِبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 110.49 مليون درهم كان أهمها في منطقة وادي العمردي بقيمة 24 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14 مليون درهم.

التصرفات اليومية

وعلى الصعيد اليومي؛ فقد بلغت أكثر من 776 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس الخميس، تسجيل 268 مبايعة بقيمة 599.17 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 185.93 مليون درهم، و238 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 413.24 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 62 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 155.69 مليون درهم، منها 16 رهن أراض بقيمة 62.7 مليون درهم، و54 رهن فلل وشقق بقيمة 92.98 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 36 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 22 مليون درهم.

وأما الهِبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 21.88 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 5 ملايين درهم، وأخرى في منطقة البدع بقيمة 3 ملايين درهم.