شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الكيلو يتراوح بين 27-30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-5-2021 في الأسواق المحلية مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وسجلت الدواجن البيضاء 25 جنيهًا في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 27-30 جنيها للكيلو، فيما سجلت الدواجن البلدى 37-40 جنيهًا للكيلو، سجلت الدواجن المجمدة 30-37 جنيهًا.

تراوحت أسعار البيض الأبيض بين 33-35 جنيهًا للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيهًا في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.