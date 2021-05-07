شكرا لقرائتكم خبر عن لابد من ارتفاع اليورو مقابل الين - تحليل - 7-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مفر امام سعر الزوج من استئناف الارتفاع نظرا لاستقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 130.90 للدعم الإضافي أمام التداولات الحالية.

لذلك, سنبقى على توقعنا الصاعد والذي قد يستهدف بشكل أولي مستوى 131.90 بتجاوزه لهذا العائق ستمتد التداولات نحو 132.60 وصولا للحاجز التالي المتمركز عند 133.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.40 و 132.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد