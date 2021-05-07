شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد-تحليل - 7-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج بتسجيل أي هدف إيجابي جديد نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي لنلاحظ استمرار تذبذبه قرب الحاجز المتمثل بمستوى 151.80, سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 150.80 لدعم إضافي ولنتوقع بتجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي, البدء بتحقيق الأهداف الإضافية والتي تبدأ من 153.00 و 153.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.20 و 153.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد