شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالإيجابية– تحليل - 7-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر البلاتين مؤخرا, إلا أن ارتكازه المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وبابتعاده عن الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 1195.00 يدعم الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول قريبا نحو المحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 1300.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1235.00 و 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد